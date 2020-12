Inter, Conte in bilico: per il futuro si pensa ad Inzaghi

L’eliminazione anticipata in Champions League sta facendo riflettere la dirigenza nerazzurra sul futuro di Antonio Conte

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è saldo. L’eliminazione in Champions League e la mancata qualificazione in Europa League possono compromettere il rapporto con la dirigenza. Conte percepisce un salario da 12 milioni di euro netti a stagione, l’esonero al momento sembra essere impensabile anche perché l’Inter sta ancora pagando Luciano Spalletti. Non è da escludere che a fine stagione l’allenatore potrebbe dimettersi e a quel punto Marotta e Ausilio dovranno trovare il nuovo allenatore. Il nome di Massimiliano Allegri piace molto alla dirigenza ma il tecnico toscano ha ribadito recentemente il sogno di allenare in Premier League. Secondo ‘il Messagero’ il piano B si chiama Simone Inzaghi. In queste settimane Claudio Lotito vuole accelerare i tempi per stipulare il rinnovo contrattuale dato che il tecnico biancoceleste è in scadenza. L’Inter è una sfida che affascina molto Inzaghi, la decisione finale spetterà anche a lui. Ne sapremo di più nelle prossime settimane dato che la trattativa tra Lotito e Inzaghi è iniziata.