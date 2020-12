Inter, assalto ad un giovane della Samp: Nainggolan o Vecino come contropartita

La dirigenza nerazzurra vuole spazzare la concorrenza e bloccare il danese per l’estate

L’Inter cerca rinforzi per il centrocampo, Rodrigo De Paul è in cima alla lista dei desideri anche se la trattativa con l’Udinese al momento appare complicata. Beppe Marotta e Piero Ausilio, però, stanno anche pianificando il futuro. A gennaio l’obiettivo è quello di trovare un accordo con la Sampdoria per il classe 2000 Mikkel Damsgaard. L’idea è quello di bloccarlo per l’estate e nella trattativa potrebbero rientrare i cartellini di Nainggolan in prestito o di Vecino, due esuberi. A riferirlo è il quotidiano torinese TuttoSport.