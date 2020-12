Dalla Spagna insistono: a gennaio un top player del PSG andrà all’Inter

I portali spagnoli rilanciano l’interesse dell’Inter per Ángel Di María. La situazione

Con il contratto in scadenza nel 2021 e a causa del rapporto compromesso con Thomas Tuchel, Ángel Di María può salutare il PSG già nel mercato di riparazione. Secondo quanto riportato da Todofichajes, sull’argentino è forte l’interessamento dell’Inter. Una notizia non nuova ma che sembra trovare più certezze rispetto a qualche settimana fa. Antonio Conte vorrebbe un’attaccante esperto, Gervinho è ancora nella lista ma l’ex Real Madrid è sicuramente un giocatore più tecnico e di un certo spessore. Il PSG potrebbe farlo paritre per una cifra che si aggira intorno ai €20M e a 32 anni l’argentino avrebbe modo di giocare in un’altra importante competizione. Nella trattativa potrebbe rientrarci anche Christina Eriksen, ormai ai margini del progetto Inter. Tra opportunità e con molti contratti in scadenza il mercato di gennaio si prospetta molto interessante.