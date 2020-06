Calciomercato Inter Tonali: Marotta piazza il colpo

Inter, dopo Hakimi ecco Tonali. I nerazzurri scatenati sul mercato, dopo essersi praticamente assicurati il forte esterno del Real Madrid si tuffano sul centrocampista del Brescia.

Calciomercato Inter Tonali: prestito con obbligo di riscatto

Le rondinelle chiedono 50 milioni di euro, Marotta però ha pronta la formula per convincere il patron Cellino. Si tratta sulla base di 35 milioni di euro compresi i bonus, il centrocampista arriverebbe in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come già accaduto per Barella. Marotta scatenato quindi. Dimenticare i recenti passi falsi e preparare una grande Inter in vista della prossima stagione, questo l’obiettivo della dirigenza nerazzurra.