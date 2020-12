Calciomercato, pressing di Marotta per Dybala: l’offerta dell’Inter

Paulo Dybala resta nella lista dei desideri di Beppe Marotta. Ecco il piano dell’ad per arrivare all’argentino

Come riportato da calciomercatoweb.it, Beppe Marotta non molla la presa per Paulo Dybala. L’ad stravede per l’argentino, infatti è stato proprio l’attuale dirigente dell’Inter a portarlo dal Palermo alla Juventus. Dybala non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e i nerazzurri stanno pensando ad uno scambio. L’Inter vorrebbe offrire il cartellino di Stefano Sensi più un conguaglio economico, l’offerta non stuzzica molto la Juventus che gradirebbe un altro giocatore. Il profilo in questione è quello di Milan Skriniar; lo slovacco è considerato il giocatore giusto per rinforzare la difesa che al momento è colpita dai continui infortuni. Skriniar è ritenuto dall’Inter un giocatore sacrificabile già nel mercato gennaio, il classe 1995 viene valutato €50M e il Tottenham è in pole.