Calciomercato Inter, è fatta per Tonali

Inter, arriva Sandro Tonali

Calciomercato Inter, arriva Tonali – Accordo raggiunto tra Inter e Brescia per il centrocampista delle rondinelle, operazione da 35 milioni di euro. Prestito con obbligo di riscatto la formula scelta, simile a quella che portò Barella dal Cagliari ai nerazzurri. Inter in mano ai giovani, ma chi in panchina? Le strade portano ad Allegri, il tecnico avrebbe in mente un centrocampo giovane e di qualità con Eriksen a dirigere il gioco. La nuova Inter sta nascendo, sarà vincente?