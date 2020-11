Calciomercato, le ultime notizie provenienti da Madrid parlano di un possibile scambio a gennaio tra Inter e Real Madrid.

Inter e Real Madrid starebbero pensando ad un clamoroso scambio, con Eriksen pronto a volare a Madrid ed Isco direzione Milano per vestire nerazzurro. Per ora un’indiscrezione, si attendono conferme. La cosa certa è che i due calciatori non rientrano pienamente nei piani dei rispettivi allenatori, Conte e Zidane. Uno scambio non è da considerare fantacalcio.