Inter, ecco la proposta per l’Everton per avere Kean

Calciomercato, Inter su Kean – Il club nerazzurro cerca rinforzi per il reparto avanzato e soprattutto elementi duttili per lo scacchiere di Antonio Conte. Oltre al solito Chiesa, grande obiettivo di Marotta, altro obiettivo è l’ex Juve Kean. Il giovane dal carattere ‘ribelle’ piace alla società nerazzurra e a Conte, l’idea è quello di strapparlo all’Everton low cost.

Vecino per arrivare a Kean?

L’Inter per Kean potrebbe offrire oltre a cash contropartite tecniche gradite a Carlo Ancelotti, nella trattativa potrebbe esser inserito Vecino, molto gradito da molti club della Premier League. Kean piace, l’attaccante classe 2000 rientrerebbe volentieri in Italia per mettersi in mostra in vista degli Europei, l’Inter potrebbe esser l’occasione della vita.