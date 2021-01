Ormai ci siamo, Andrea Pinamonti pronto a dire addio all’Inter per accasarsi al Benevento

Pinamonti non è riuscito a conquistare Conte, l’attaccante nerazzurro pronto a dire addio. Trattativa in via di definizione con il Benevento, il centravanti si trasferirà in Campania per volere di Pippo Inzaghi. Prestito con diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Colpo a sorpresa del Benevento, prima cessione per i nerazzurri alla ricerca di un vice Lukaku.