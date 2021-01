Calciomercato Inter, Eder scalda il posto a Milik

I nerazzurri cercano un attaccante per completare l’attacco, il nome nuovo è quello dell’ex Eder

L’Inter cerca rinforzi low cost, per l’attacco si cerca un vice Lukaku, un calciatore di esperienza in grado di completare il reparto avanzato. Nelle ultime ore due piste diventate caldissime, i nerazzurri in continuo contatto con l’entourage di Milik. L’attaccante polacco arriverebbe però solo a giugno da svincolato, in attesa del centravanti ora al Napoli i nerazzurri pensano a un ex.

L’ex Eder in attesa di Milik

Si parla del clamoroso ritorno a Milano di Eder, pronto a chiudere l’esperienza in Cina. Un nome che non convince gli addetti ai lavori e i tifosi, un giocatore maturo ed esperto, ma che proviente però da un campionato non certo competitivo come quello cinese. Eder in attesa di Milik? Si attendono sviluppi.