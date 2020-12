Inter, Eriksen-Arsenal: affare ancora possibile. Si monitora Nacho

Il mercato di gennaio è alle porte e i dirigenti nerazzurri stanno studiando le possibili operazioni

Sarà difficile vedere ancora Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Il danese, dopo anche l’episodio nel post-gara di ieri pomeriggio, lascerà Milano. L’obiettivo dell’Inter, come riferito anche da Sky Sport, è quello di non fare una minusvalenza e al momento sul centrocampista l’Arsenal è la squadra più interessata. In passato si era parlato di un possibile scambio con i Gunners e si era discusso sul cartellino di Granit Xhaka. L’idea non è tramontata del tutto e a gennaio la trattativa può andare in questa direzione.

Sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è anche il difensore spagnolo, Nacho Fernández. A riferirlo è Bernabéu Digital. Il 30enne del Real Madrid potrebbe essere il sostituto di Andrea Ranocchia, quest’ultimo lascerà Milano a giugno. Su Nacho, però, c’è da considerare gli interessi di Napoli, Roma e Milan.