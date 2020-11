Inter, futuro in Premier League per Eriksen: ipotesi di scambio con Arsenal

Il danese spinge per il ritorno in Inghilterra. Spunta un ipotesi di scambio con l’Arsenal ma sul giocatore è vivo l’interesse del Manchester United e del Chelsea

Il futuro di Christian Eriksen sembra essere più in Inghilterra che in Italia o in Francia. A riferirlo è il Corriere dello Sport che nell’edizione odierna ha riportato un nuova ipotesi. Il danese potrebbe fare ritorno a Londra non al Tottenham ma sponda Arsenal. L’idea è quella di iniziare una trattiva con i Gunners mettendo in piedi uno scambio con conguaglio economico. Il nome proposto dagli inglesi sarebbe quello di Granit Xhaka. Lo svizzero non trova più spazio da quando è stato acquistato dall’Atletico Madrid Thomas Partey. Il classe 1992 non trova spazio nello scacchiere tattico di Mikel Arteta e dunque sarebbe il sacrificato per arrivare al giocatore dell’Inter.

Xhaka non sarebbe proprio il calciatore voluto da Antonio Conte, il sogno resta sempre N’Golo Kanté. Al momento anche i Blues avrebbero palesato un certo interesse per Eriksen ma non è stata ancora presentata un’offerta. Qualora accadesse, questo potrebbe aprire ulteriori scenari con Conte che potrebbe finalmente avere con sé il centrocampista francese. Anche il Manchester United non molla la presa per l’ex Tottenham.