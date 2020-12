Inter, mercato in uscita: due soluzioni per Eriksen

Il futuro del danese sembra essere lontano da Milano, due le opzioni percorribili dall’Inter

Con Antonio Conte in panchina Christian Eriksen difficilmente troverà spazio nell’assetto tattico nerazzurro. L’ex Tottenham nelle ultime tre sfide di campionato è stato schierato gli ultimi 6’ della sfida vinta contro il Sassuolo, appena 4’ nelle ultime tre gare di Champions League. Il suo futuro è ormai segnato e già nel mercato di riparazione potrebbe lasciare l’Italia. Sulle possibili scelte della società meneghina ha parlato Luca Marchetti, giornalista di Sky, ai microfoni di Deejay Football Club: “È molto probabile vada via a gennaio, è evidente che dopo un anno non si sia integrato. L’Inter cercherà uno scambio per tenere alto il valore del giocatore, ma anche il prestito è una possibilità visto che ora non circolano tanti soldi. Se il giocatore dovesse fare bene altrove, in questo modo ci guadagnerebbero anche i nerazzurri”.