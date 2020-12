Inter, la strategia di Marotta per Eriksen: resta a Milano?

Il danese è entrato nuovamente negli ultimi minuti nella sfida di Champions League contro lo Shaktar

Il futuro dell’allenatore e dei giocatori dell’Inter è ancora in bilico. La cocente eliminazione dalla Champions League potrebbe anche stravolgere i piani di mercato. Nella gara di ieri sera, il danese Erikesen in pochissimi minuti ha fatto vedere più di quanto hanno fatto molti altri giocatori. L’impressione è che comunque il danese è un valore aggiunto per questa squadra ma non per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, a riguardo Beppe Marotta potrebbe cambiare strategia. Voci di mercato vedono Eriksen come partente nel mercato di gennaio con la formula del trasferimento a titolo definitivo. L’ad nerazzurro potrebbe adesso accettare il prestito; la permanenza di Conte per la prossima stagione è in forte dubbio e il danese potrebbe fare comodo al nuovo ed ipotetico allenatore. Sul giocatore verranno fatte delle valutazioni importanti in queste settimane, il suo futuro in maglia nerazzurra (forse) è ancora tutto da scrivere.