Clamoroso dalla Spagna, Eriksen può restare in Italia

Il danese è in uscita dall’Inter, può restare in Italia. Destinazione clamorosa

Il matrimonio tra l’Inter e Christian Eriksen è finito. Il danese al 99% lascerà l’Inter ma non l’Italia, a riferire la permanenza in Serie A è il portale spagnolo fichajes.com. Sul centrocampista torna di prepotenza l’interesse del Milan. Paolo Maldini non l’ha mai escluso dalla lista dei possibili acquisti e nutre un grande e fortissimo interesse per l’ex Tottenham.

In passato si era parlato di uno scambio tra le due milanesi con l’Inter che avrebbe richiesto Hakan Çalhanoğlu. Il turco difficilmente partirà visto che per il rinnovo manca davvero poco. A questo punto i nerazzurri chiedono 20-25 milioni di euro, cifra abbordabile considerando le qualità di Eriksen. L’assist decisivo potrebbe arrivare dal suo connazionale, nonché capitano, Simon Kjaer.