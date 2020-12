Inter, Eriksen via: clamoroso scambio con il Manchester United

Il danese lascerà l’Inter a gennaio, la dirigenza nerazzurra sogna un top player dello United

Nel pre-gara di Verona-Inter, l’ad Beppe Marotta è stato chiaro sulla questione Eriksen: “Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale, è un dato oggettivo. È giusto dargli la possibilità di avere più spazio altrove”. Parole importante e significative che sanciscono la fine del rapporto tra l’Inter e il danese dopo un anno. I sostituti sono gli ormai noti Paredes e Xhaka ma, secondo quanto riferito da TuttoSport, il profilo che fa sognare Conte e i dirigenti nerazzurri è Donny van de Beek. Il centrocampista non sta rendendo come si aspettavano i dirigenti dello United e per questo motivo la sua permanenza non è così scontata. L’idea sarebbe quella di proporre uno scambio di prestiti con Eriksen che si accaserebbe al Manchester.