Calciomercato Inter: l’erede di Handanovic arriva dalla Spagna

L’Inter ha iniziato la ricerca di un portiere da affiancare ad Handanovic e che possa poi prendere il suo posto in futuro. L’idea è quella di un parametro zero.

È ancora uno dei migliori portieri al mondo e uno dei primi tre della Serie A, lo dicono i numeri e il rendimento del capitano dell’Inter Samir Handanovic. Gli anni iniziano a farsi sentire, a luglio infatti il capitano dei nerazzurri spegnerà 37 candeline e nonostante non abbia mai avuto infortuni rilevanti sino ad ora, l’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare allo sloveno e che possa raccoglierne l’eredità in un futuro prossimo.

Ad oggi in rosa è presente Radu che per vari motivi non è considerato un portiere all’altezza della porta dell’Inter. Dalla Spagna è emerso un nuovo nome, secondo quanto riportato da Todofichajes, l’Inter avrebbe nel mirino il portiere portoghese del Granada Rui Silva, che a giugno 2021 si libererà dal proprio club a parametro zero. Oltre all’Inter pare ci siano anche Lazio e Roma per il portiere già nel giro della nazionale portoghese.