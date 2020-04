Calciomercato Inter, Icardi lancia segnali ai neroazzurri

Calciomercato Inter Icardi | Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Il Psg ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro ma, dopo un grande inizio, l’argentino ha perso il posto da titolare con Cavani che era diventato il punto di riferimento dell’attacco francese. Alcuni dicono che si è incrinato il rapporto con Tuchel, allenatore del Psg, mentre altri dicono che è proprio l’attaccante ad aver chiarito alla società francese di non aver voglia di restare in Francia e tornare in Italia vicino alla famiglia (Wanda Nara e figli non hanno mai lasciato la casa di Milano).

Mercato Inter, il fattore Wanda Nara

In questa baraonda si potrebbe inserire la Juventus con Paratici che non ha mai mollato. Se fosse riscattato dal Psg il direttore juventino potrebbe trattare con Leonardo con alcuni scambi (al Psg piace Pjanic e anche De Sciglio) mentre trattare con Marotta sarebbe più difficile e l’Inter potrebbe anche chiedere circa 100 milioni (ricordiamo che con l’Inter ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero nei primi 15 giorni di luglio). Ma qual’ è il pensiero di Icardi? L’ argentino vorrebbe restare all’Inter e questo lo dimostra anche le foto che la moglie pubblica spesso su Instagram: le ultime sono state messe ieri sera che ritraggono il bomber di Rosario sotto la curva a festeggiare un suo goal.

Tutte le notizie di calciomercato al link