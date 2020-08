Calciomercato, ecco l’offerta per Lautaro Martinez

Il Mundo Depurtivo lancia la bomba, secondo il giornale spagnolo il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto Suarez e Busquets per arrivare a Lautaro Martinez. Scambi pesanti per convincere i nerazzurri a cedere il Toro. Lo stesso presidente Bartomeu, in un’intervista, avrebbe parlato della possibilità. Scambio in vista? Quando si parla di scambi con il Barcellona in casa Inter torna il sorriso, impossibile dimenticare quello tra Eto’o e Ibrahimovic, valso all’Inter soldi e… triplete.