Calciomercato Inter, il piano di Zhang tra acquisti e cessioni

Calciomercato Inter Zhang: il primo passo…rinnovo Brozovic

Calciomercato Inter Zhang | Il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha capito che il cuore della sua squadra funziona. Ad ogni check up a cui è stato sottoposto, il battito ha risposto sempre bene rispettando intervalli regolari. Marcelo Brozovic ha superato alla grande i test del rigido dottor Conte meritando il rinnovo contrattuale. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron nerazzurro è disposto ad aumentare l’ingaggio del croato a 4 mln e la vera intenzione è rimuovere la clausola rescissoria di 60 mln.

Le cessioni che forgeranno la nuova Inter

La dirigenza dell’Inter in estate dovrà fare i conti con un mercato in uscita. Rientreranno dai prestiti Mauro Icardi, Radja Nainggolan, Lazaro e Perisic. Il primo non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain e secondo fonti interne a SportPaper Marotta avrebbe intavolato una trattativa con il Milan: scambio alla pari con Gigio Donnarumma.

Nainggolan non rientra nei piani di mister Conte ed è impossibile riuscire a cederlo senza effettuare una minus valenza. L’unica società interessata a lui, ad oggi, sembra essere il Cagliari. L’intenzione del patron Giulini è tenere in squadra il ninja ma a un prezzo ridotto. Entrambe le parti sono al lavoro per un accordo.

Valentino Lazaro e Ivan Perisic, rispettivamente in prestito al Newcastle e Bayern Monaco, non verranno riscattati e Marotta dovrà impegnarsi a fondo per trovare per loro una sistemazione.

La Nuova Inter: più giovani

Dopo aver piazzato i colpi in uscita, la società nerazzurra rinforzerà le retrovie con Emerson Palmieri e Marash Kumbulla.

Emerson Palmieri, terzino naturalizzato italiano, attualmente in forza al Chelsea ha espresso il desiderio di tornare in Italia. Mister Conte ha grande considerazione di lui avendolo già allenato durante la sua esperienza ai Blues. Il prezzo del suo cartellino è di 25 mln e la trattativa è già in stato avanzato; situazione simile a quella di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, autore di ottime prestazioni con il Verona in questa stagione, ha attirato l’attenzione di molti top club. L’Inter è riuscita però, forte del sì del giocatore, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Il Verona ha valutato Kumbulla 20 mln e questa somma non sembra creare problemi a Steven Zhang.