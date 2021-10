Calciomercato Inter, il pupillo di Inzaghi possibile colpo a sorpresa

Calciomercato, Inter con Luis Alberto nel destino

Il prossimo mercato potrebbe riservare un colpo a sorpresa, in casa Inter si tiene sotto osservazione la situazione Luis Alberto, con lo spagnolo non troppo sereno nella capitale e probabilmente desideroso di cambiare aria. Già in estate il calciatore avrebbe chiesto di raggiungere Inzaghi all’Inter, situazione poi rientrata con il centrocampista reintegrato a tutti gli effetti nella rosa di Sarri.

Ora, con qualche panchina di troppo, il morale di Luis Alberto sembra decisamente peggiorato e torna viva la pista Inter, con il calciatore che già a gennaio potrebbe chiedere la cessione. Il patron Lotito preferirebbe cederlo, qualora fosse necessario, all’estero. Il ritorno in Spagna è tra le ipotesi percorribili, ma attenzione al ritorno alla carica dell’Inter con Inzaghi in prima linea.