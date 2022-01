Calciomercato Inter: in arrivo un nuovo centrocampista per Simone Inzaghi

Ausilio segue il giocatore da diverso tempo

Calciomercato entrato nella terza settimana di trattative e l’Inter guarda già al futuro. In casa nerazzurra sono tre i centrocampisti che diranno addio alla Beneamata: Vecino, Vidal e Sensi. Se per i primi due ancora non sono arrivate offerte concrete per l’ex Sassuolo si profila un approdo alla Sampdoria, che lo ha corteggiato insistentemente in questa finestra invernale. Ma se da un lato la dirigenza è impegnata a cedere gli elementi in esubero nel reparto mediano, dall’altro è alla ricerca di nuovi innesti in grado di dare qualità al gioco di Inzaghi. Secondo un’indiscrezione riportata da Calciomercato.com Ausilio sarebbe in procinto di chiudere con il gruppo Mapei per Frattesi.

Accordo quasi trovato con lo staff del giocatore

Lavorando con molta solerzia e soprattutto a fari spenti, la dirigenza interista ha portato ad una fase avanzata le interlocuzioni con i neroverdi e lo staff del giocatore. Carnevali valuta Davide Frattesi circa 25 milioni di euro: solo rispettando qeuesta condizione il giocatore potrebbe approdare ad Appiano Gentile. In particolar modo, in base a quanto si legge nell’articolo, le due società starebbero lavorando ad un accordo che prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a quella cifra.