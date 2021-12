Calciomercato Inter, Inzaghi vuole il suo ex giocatore

All’Inter serve un rinforzo in avanti

Archiviato la sfortunata ripetizione del sorteggio, che ha messo l’Inter di fronte al Liverpool (dopo che nella prima estrazione era uscito l’Ajax), i nerazzurri possono tornare a concentrarsi sul campionato. La dirigenza ha già però in testa le mosse da compiere nel mercato di gennaio che sta per cominciare. Una delle priorità è quella dell’attaccante, dato che Alexis Sanchez è sul piede di partenza.

L’ultima idea, per completare il reparto avanzato, porta al nome di Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, attualmente al Genoa dove però in questa stagione ha giocato poco soprattutto a causa di problemi fisici. Caicedo sembra il profilo perfetto per l’Inter dato che è già stato allenato da Simone Inzaghi, con cui ha un ottimo rapporto, e non pretenderebbe di essere titolare fisso, un ruolo che al momento hanno Edin Dzeko e Lautaro Martinez.