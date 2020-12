Dalla Spagna, Inter: ritorno di fiamma per un giocatore del Barcellona

I nerazzurri tornano alla carica per il terzino sinistro Júnior Firpo

Il nome di Júnior Firpo torna ad essere accostato all’Inter. In estate il suo nome era rientrato nell’operazione che avrebbe portato Lautaro Martinez al Barcellona. Il passaggio dell’argentino in maglia blaugrana saltò e quindi anche per il terzino sinistro non si fece più nulla. Il classe 1996, però, potrebbe approdare in Italia senza essere legato ad altre operazioni, a riferirlo è Sport. La dirigenza nerazzurro vorrebbe accelerare i tempi già per gennaio chiedendo al Barcellona un prestito di 6 o 18 mesi con diritto di riscatto. L’obiettivo del Barça è quello di venderlo per una cifra intorno ai 22 milioni di euro considerando anche che il calciatore dominicano non è ritenuto più un incedibile. Su Firpo c’è da registrare l’interesse anche di alcuni club della Premier League ma Beppe Marotta è pronto a regalare ad Antonio Conte un giocatore che possa far rifiatare sulla sinistra Ashley Young.