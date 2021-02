Calciomercato, Aguero a parametro zero: due italiane sognano il colpo

L’attaccate argentino a fine stagione può liberarsi a parametro zero. Quattro squadre interessate, ci sono anche Juventus e Inter

La stagione di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City finora è stata molto travagliata. Acciacchi fisici e Covid hanno limitato il suo utilizzo; l’argentino vanta di 5 presenze in Premier League, 3 in Champions League e 1 in EFL Cup. Il suo contratto scade a giugno e in una recente intervista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il mio contratto scadrà a fine stagione e non so ancora cosa fare. La prima cosa che voglio fare è giocare, e alla fine del stagione vedremo”. Futuro dunque ancora incerto, al momento da Manchester non arrivano notizie di un possibile rinnovo. Tutto è fermo e questo permette a molti di club di convincere l’argentino a trasferirsi altrove. Aguero vuole lasciare la Premier League e l’Inghilterra da protagonista, nel mirino c’è l’obiettivo di vincere il 5° campionato con i Citizens.

Futuro in Italia per Il Kun?

Dalla Spagna arrivano importanti voci di mercato che vedrebbero Aguero approdare in Serie A. Conferme in tal senso arrivano da José Alvarez del ‘el chiringuito’ che ha ribadito come Juventus e Inter avrebbero avuto dei contatti con il calciatore. Sul Kun, però, c’è da registrare anche gli interessi del Barcellona e del PSG che hanno già avuto dei colloqui con lo stesso calciatore. Aguero prende tempo e sta valutando ogni ipotesi possibile per il suo futuro. Il rinnovo non è completamente da escludere anche se al momento appare molto improbabile.