Dalla Spagna, duello di mercato Juventus-Inter per Castrovilli

Il centrocampista della Fiorentina è finito nel mirino delle due top squadre italiane



Uno dei pochi giocatori della Fiorentina che al momento sta dimostrando di valere molto è Gaetano Castrovilli. L’ex Cremonese nelle ultime due stagioni è cresciuto moltissimo e rappresenta il futuro dell’Italia ma anche quello economico della Fiorentina. Il classe 1997 in questa stagione ha messo a segno 4 gol e servito 1 assist, è uno dei giocatori viola più prolifici della squadra. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Inter e Juventus sono pronte a contendersi il centrocampista italiano. Per il portale spagnolo la Fiorentina al momento non sembra disposta a parlare di cessione, il suo contratto scade nel 2024 e la dirigenza punta a far aumentare il prezzo del suo cartellino. Marotta e Paratici hanno messo gli occhi su Castrovilli, si prospetta un infuocato derby d’Italia per aggiudicarsi il talento cresciuto nelle giovanili del Bari.