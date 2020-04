Calciomercato Inter Juventus Dembélé: duello di mercato

Ousmane Dembélé è diventato un obiettivo di mercato di Juventus e Inter. A dichiararlo è il Mundo Deportivo, giornale catalano nell’edizione oggi in edicola. Il francese, classe 1997 Campione del Mondo nel 2018 con la sua nazionale, è fermo da febbraio per la rottura del tendine e ne avrà per altri 4 mesi. Il Barcellona lo comprò dal Borussia Dortmund nel 2017 per 100 milioni di euro più una quarantina di bonus ma Dembélé non ha mai potuto dare il suo contributo a pieno per alcuni problemi fisici. Ad oggi in maglia blaugrana 51 presenze e 12 reti nell’arco di tre stagione.

Dembélé nel suo soggiorno a Barcellona è stato molto criticato dalla stampa iberica per i ritardi agli allenamenti e l’uso spropositato dei videogiochi. Ed ora il Barcellona si sta chiedendo se puntarci ancora o se metterlo sul mercato. Con l’Inter potrebbe entrare nell’operazione relativa a Lautaro Martinez mentre la Juventus potrebbe trovare un buon accordo con i catalani magari inserendo anche Rakitic (seguito da Milan e Siviglia) che Paratici segue da un anno e che è sul mercato. A prescindere dall’avventura nella Liga Dembélé è considerato uno dei giovani più forti del panorama europeo, è un esterno offensivo rapido, dotato nel dribbling e nella tecnica individuale. Il francese è abile con entrambi i piedi, può svariare a supporto delle punte e, all’occorrenza, giocare come trequartista. Un profilo importante.