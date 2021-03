Calciomercato, Inter e Juventus: sfuma il colpo Wijnaldum?

Il centrocampista olandese è nel mirino di Inter e Juventus. Il classe 1990 del Liverpool è in scadenza di contratto. Ecco la situazione

Il prossimo mercato estivo sarà una sessione ricca di giocatori che potranno essere presi a parametro zero. Nella lista ci sono grandi top-player, spuntano infatti i nomi dei vari: Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, David Alaba, Memphis Depay, Hakan Calhanoglu, Florian Thauvin, Sergio Agüero e tanti altri ancora. Profili di altissimo livello e illustri che farebbero comodo a qualsiasi squadra. Naturalmente ogni situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro ma allo stato attuale sono liberi di firmare con altre squadre. Un altro giocatore di livello mondiale è finito in questa lista. Infatti anche il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum del Liverpool ha un contratto che scade il prossimo 30 giugno. Il 30enne, nella sua parentesi inglese con la maglia dei Reds, ha vinto una Premier League, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Il suo nome è finito sul taccuino di dirigenti di molti top club e tra questi spuntano anche l’Inter e la Juventus.

Calciomercato, il Barcellona scippa Wijnaldum a Inter e Juventus?

In queste settimane l’Inter è sembrata essere la squadra più accreditata per aggiudicarsi il centrocampista olandese. Si è parlato addirittura di un accordo raggiunto l’estate scorsa per farlo sbarcare a Milano a giugno 2021 a parametro zero. La situazione, al momento, sembra essere differente. Secondo quanto riferito da Liverpool Echo, il giocatore non avrebbe ancora informato la dirigenza sul futuro considerando che si parla di un accordo concreto raggiunto con il Barcellona di Ronald Koeman. Un futuro ancora in bilico e tutto da scrivere ma al Barcellona troverebbe un allenatore che lo conosce bene. Come ribadito anche da Fichajes.com il giocatore è nel mirino anche della Juventus e del PSG. Si tratta di un profilo internazionale che apporterebbe valore ad ogni squadra e infatti il Liverpool non vuole lasciarlo partire. In queste settimana la dirigenza inglese sta spingendo per il rinnovo ma per Wijnaldum il suo futuro in Inghilterra sembra ormai essere giunto al capolinea.