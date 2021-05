Inter, Kolarov lascerà a fine stagione: le possibili destinazioni

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nella prossima Inter di Antonio Conte, non c’è spazio per il terzino serbo, arrivato nel 2020 dalla Roma, Alekasandr Kolarov che, in scadenza di contratto il prossimo giugno, non rinnoverà e dirà addio alla squadra milanese al termine di questa stagione.

E sono già partiti i primi sondaggi per l’esperto difensore che compirà 36 anni il prossimo 10 novembre. Tra le squadre maggiormente interessate, all’esperto difensore, tra le altre anche di Manchester City e Roma, che ha trovato pochissimo spazio con la maglia nerazzurra, ci sarebbe la Stella Rossa che si era informata già tanto tempo fa sulla sua disponibilità di tornare in patria, l’Hellas Verona che sarebbe la squadra più interessata al calciatore, ed il Bologna di Siniša Mihajlović che, pare abbia effettuato un timido sondaggio nelle ultime ore.