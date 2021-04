Calciomercato, l’agente: “In tanti lo vogliono, anche l’Inter”

In casa Inter si gettano le basi per il futuro e si studiano i colpi in vista del prossimo mercato. Marotta e Ausilio preparano l’assalto a Koopmeiners

In casa Inter si pensa già al mercato estivo. La questione societaria sembra aver placato gli animi e per questo motivi sia Marotta e sia Ausilio possono tornare a lavorare in serenità. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, soprattutto per alcuni contratti in scadenza e un reparto difensivo da rinforzare. In estate si cercherà di puntellare anche il centrocampo, soprattutto per fare il salto in Europa. Servono rinforzi di qualità e anche giovani e c’è un nome che stuzzica i dirigenti nerazzurri ed è quello di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese sta disputando un’ottima stagione e, con la maglia dell’AZ, ha totalizzato 15 reti e 5 assist in 27 presenze di Eredivisie.

Calciomercato Inter, per il futuro si pensa a Koopmeiners

Il centrocampista dell’AZ è finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Non sono solo rumors di mercato ma la conferma arriva direttamente dall’agente del giocatore. Ecco che cosa ha detto Bart Baving ai microfoni di Fcinternews: “Koopmeiners è sulla lista di molte società nelle cinque competizioni top in Europa. E l’Inter è una di queste. Finora non ho parlato direttamente con i nerazzurri ma è ancora presto nella stagione e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Per ora Teun è focalizzato sull’Az e sulla Nazionale”.

Il centrocampista olandese, negli ultimi mesi, è stato protagonista di un’ascesa esponenziale. Punto di riferimento nell’AZ di Pascal Jansen e nell’Olanda Under 21, Koopmeiners si sta facendo apprezzare da molti top club grazie alle sue importanti caratteristiche. Il suo agente, infatti, lo ha descritto in questa maniera: “Un giocatore dalla fantastica visione di gioco, dall’eccellenza nei passaggi, potente, di qualità e un leader naturale che è davvero coerente per qualità e mentalità. Per un allenatore è il perfetto atleta con cui lavorare, un professionista esemplare”. Koopmeiners ha un contratto che scade nel 2023 e il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro ma la cifra è destinata a crescere. L’Inter ci proverà e punterà a portare in Italia uno dei centrocampisti più promettenti presenti nel panorama calcistico europeo.

