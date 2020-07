Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Lautaro: i dettagli

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona: Mundo Deportivo insiste

Il Barcellona vuole a tutti i costi Lautaro Martinez, individuato come l’erede ideale di Luis Suarez. Secondo l’edizione oggi in edicola di Mundo Deportivo, però, la pandemia di coronavirus ha messo in crisi dal punto di viste economico anche il club blaugrana che, nella semestrale di cassa, ha visto segnare 200 milioni di euro di entrate in meno. Questo vuol dire che per poter arrivare all’attaccante argentino dell’Inter sono necessarie due condizioni: o mettere insieme uno scambio con i nerazzurri (il Barça ha offerto 70 milioni più Junior Firpo valutato 40) oppure cedere uno o due degli attuali attaccanti visto che da settembre arriverà anche il giovane fenomeno portoghese Francisco Trincao.

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona: i dettagli

Sempre secondo Mundo Deportivo, il Barça con Lautaro ha un impegno verbale per le prossime cinque stagioni ma trovare un accordo con l’Inter non sarà semplice ora che è scaduta la clausola rescissoria da 111 milioni. Il problema per la dirigenza blaugrana, però, è che nessuno vuole lasciare il Barcellona come dimostra il caso Arthur. Così i vari Coutinho, Todibo, Rafinha, Rakitic e Wague tutti sul mercato, faticano a trovare soluzioni gradite. Nel reparto offensivo l’indiziato ad essere ceduto resta Ousmane Dembélé (piace a Manchester United, Juventus e PSG), visto che al momento nè Suárez e né Griezmann sono considerati come possibili partenti. Lo stallo potrebbe rompersi dopo la Final Eight di Champions League.