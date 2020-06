Calciomercato Inter, Lautaro accordo con il Barcellona: ma Marotta non fa sconti

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona : accordo fatto

Lautaro Martinez sempre più verso il Barcellona. Secondo quanto riferisce questa mattina il quotidiano catalano Sport, il Toro avrebbe raggiunto un accordo con il club blaugrana per un contratto di cinque stagioni a 12 milioni di euro più un bonus annuo.

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona : Marotta non fa sconti

Quello che il Barcellona deve ancora negoziare è l’accordo con l’Inter che continua a richiedere il pagamento totale della clausola da oltre 100 milioni o circa 80-90 milioni più due giocatori. Il desiderio dell’argentino di indossare la maglia del Barcellona gioca però a favore del club guidato da Bartomeu. Restando in casa Inter, dall’Inghilterra il Daily Star parla di una trattativa in corso fra Inter e Tottenham per Matias Vecino per circa 20 milioni di euro.