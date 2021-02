Inter, dalla sicura cessione a colonna del futuro: rinnovo vicino

Il giocatore sembrava essere destinato a trasferirsi al Barcellona, il club nerazzuro è pronto a puntare su Lautaro Martinez per il futuro

Il Barcellona sembrava essere la prossima squadra di Lautaro Martinez. L’attaccate dell’Inter è stato corteggiato per mesi ma alla fine è rimasto in Italia. I blaugrana non sono mai riusciti a convincere i dirigenti nerazzurri e pur di non pagare la clausola da 111 milioni (adesso scaduta) ha inserito nella trattativa contropartite di poco gradimento. Lautaro sembrava essere il principale sacrificato per dar respiro alle casse nerazzurre.

Non sarà cosi, ad affermarlo è La Gazzetta dello Sport. L’argentino è molto vicino a firmare il rinnovo contrattuale. Martinez finora ha percepito un ingaggio da 2.5 milioni a stagione, cifra ritenuta poco congrua dagli agenti che hanno chiesto l’aumento. Le parti si sono accordate per un contratto con scadenza 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. La firma non dovrebbe essere imminente, si attendono gli sviluppi societari.