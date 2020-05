Calciomercato Inter, Lautaro Martinez vuole solo il Barcellona: i dettagli

Calciomercato Inter Lautaro Martinez vuole solo il Barcellona

Anche oggi la stampa catalana, in primis il Mundo Deportivo, mette in primo piano la questione riguardante Lautaro Martinez. Ma, in queste ore, c’è una novità importante: l’argentino avrebbe chiesto, ai dirigenti nerazzurri, di trattare solo con il Barcellona. Infatti il sogno dell’attaccante è quello di poter giocare con Leo Messi al Camp Nou. All’Inter sono arrivate offerte importanti anche da Psg e Manchester City ma Lautaro ha deciso di declinare tutto: o Barcellona o resta a Milano.

Calciomercato Inter Lautaro Martinez : la trattativa

Ora le 2 società dovranno sedersi attorno ad un tavolo e iniziare a trattare seriamente: Steven Zhang, presidente nerazzurro, vuole i soldi della clausola mentre gli spagnoli vorrebbero, come sappiamo, inserire un paio di contropartite anche per liberarsi di ingaggi pesanti. Solo Vidal scalda il cuore di Conte mentre i vari Semedo, Todibo non piacciono al mister pugliese. Altra novità fondamentale è che l’Inter vuole chiudere tutto entro la fine di maggio per trovare un sostituto al più presto (si parla con insistenza di Werner che ha una clausola valevole dal 15 al 30 giugno). Dal primo giugno in poi la società interista diventerà più inflessibile sulla vicenda Lautaro