Calciomercato Inter, Leno chiede la cessione: tentativo già a gennaio?

Leno rischia il posto in nazionale, pronto a chiedere la cessione a gennaio

Bernd Leno, portiere dell’Arsenal accostato all’Inter nelle ultime settimane, sta trovando sempre meno spazio causa il buon rendimento di Ramsdale tra i pali dei londinesi, l’ultima partita di Leno risale ormai ad agosto, era la terza giornata di campionato, l’Arsenal perse 5-0 in casa del Manchester City, da quel momento solo panchina per il numero 1 ex Bayer Leverkusen. Leno è nel giro della nazionale tedesca da diversi anni ormai, ma senza continuità in campo rischia di dover lasciare il posto ad altri contendenti. Per questo motivo vorrebbe cambiare squadra a gennaio, per non perdersi la convocazione per Qatar 2022, a questo proposito spunta l’idea Inter, che aveva già sondato il terreno per una ipotetica cessione e trovare il sostituto di Handanovic, i neroazzurri, dunque, potrebbero assicurarsi il futuro numero 1 già a gennaio.