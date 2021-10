Calciomercato Inter, individuato l’erede di Dzeko: Marotta brucia la concorrenza

Scamacca nel mirino dell’Inter, Marotta sfrutta il suo buon rapporto con Carnevali per sorpassare tutti

L’Inter è alla ricerca di un attaccante giovane per completare il reparto, il primo nome sulla lista sembrerebbe proprio quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, il cui prezzo è fissato intorno ai 25 milioni. Marotta è in attesa di sciogliere il nodo Sanchez, per puntare sul giovane attaccante di proprietà neroverde, l’idea è quella del prestito con diritto di riscatto, facendo leva sull’ottimo rapporto con Carnevali per avere la precedenza sulle altre squadre. In precedenza, Fiorentina e Juventus avevano sondato il terreno per l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma, ma la pretesa del Sassuolo era troppo alta, adesso invece, considerando anche le presenze del giovane centravanti (7 su 8 sono da subentrato), che dimostrano come il ruolo da titolare non sia per nulla garantito, la richiesta del club emiliano si è ridotta a 25 milioni più bonus, generando un nuovo interesse da parte dei viola, ormai rassegnati a perdere Vlahovic. L’Inter dovrà farsi largo tra le pretendenti, ma con i buoni rapporti tra le due dirigenze non sarà difficile ricevere un occhio di riguardo.