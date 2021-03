La prossima sessione di calciomercato per l’Inter sarà particolarmente accesa, in modo particolare se i nerazzurri dovessero classificarsi campioni d’Italia. Il gruppo di Antonio Conte in tal caso vorrà proteggere con le unghie il titolo conquistato e così la dirigenza si butterà a capofitto sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Il primo acquisto sarà un centrocampista e secondo quanto raccolto dai siti spagnoli, nel mirino di Beppe Marotta sembra essere finito Luis Alberto della Lazio.

Calciomercato Inter, rinforzo super a centrocampo: 50 milioni

Luis Alberto potrebbe prendere il posto del partente Stefano Sensi. Il talentuoso centrocampista arrivato dal Sassuolo è stato vittima di una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo, finendo tra le ultime scelte di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net per sostituire il classe 1995 non solo Isco e Coutinho ma anche il Mago della Lazio il quale è seguito anche dalla Juventus. La proposta presentata a Lotito sarebbe di 50 milioni di euro.