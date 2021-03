Dall’Inghilterra, l’Inter valuta le offerte per la Lu-La

Rumors di mercato provenienti dall’Inghilterra parlano della possibilità di vedere lontani dall’Inter la coppia gol Lukaku-Lautaro

In questa stagione l’Inter sta volando grazie alla coppia gol Lukaku-Lautaro. Il belga, in campionato, ha messo a segno 19 reti in 26 partite di campionato. Quattro, invece, le reti in Champions League mentre sono 2 quelle in Coppa Italia. Anche l’argentino sta facendo bene considerando che in Serie A ha messo a referto 14 gol mentre nelle Coppe altri 2. Numeri impressionanti e anche importanti considerando che la coppia gol di Antonio Conte, almeno in Europa, è dietro solamente al duo Lewandowski-Muller del Bayern Monaco. Indubbiamente le prestazioni e i gol continuano a catturare le attenzioni dei top-club, soprattutto inglesi. L’Inter ha sempre ritenuto i due giocatori intoccabili ma a preoccupare potrebbe essere la situazione societaria che spingerebbe la dirigenza a dover andare incontro a dei sacrifici importanti.

Calciomercato Inter, Lukaku e Lautaro fanno gola in Inghilterra

Secondo il Daily Star, anche a causa dei danni economici causati dalla pandemia, la dirigenza nerazzurra non chiude le porte per un’eventuale cessione dei due attaccanti. Per il tabloid britannico soprattutto Lukaku avrebbe molto mercato in Premier League. Sul belga sono tornati a farsi avanti il Chelsea e il Manchester United, club i cui Lukaku ha già giocato in passato e dove ha dimostrato tutto il suo potenziale. Infatti allo United Lukaku, in 96 presenze, ha messo a referto ben 59 reti. I londinesi, però, non hanno creduto moltissimo in lui considerando che prima lo hanno dato in prestito al West Bromwich Albion e poi ceduto all’Everton. Il quotidiano inglese riferisce come non è da escludere la partenza di uno dei due e il vuoto potrebbe essere riempito dal Kun Aguero. L’argentino è in scadenza dal Manchester City e in estate potrebbe arrivare a parametro zero. Però, la spesa per l’ingaggio non è bassa con il Kun che potrebbe chiedere una cifra importante. In Inghilterra fanno leva sulla questione della crisi economica però in Italia arrivano segnali differenti; Lautaro sembra aver rinnovato mentre Lukaku non ha mai nascosto la volontà di restare all’Inter. Indubbiamente con proposte economiche di spessore i nerazzurri potrebbe vacillare.