Il retroscena: l’Inter ha rifiutato 70 milioni sterline per Lukaku

Quest’estate l’attaccante belga è stato cercato dal Manchester City di Guardiola

Alla ricerca del sostituto del Kun Aguero, il Manchester City di Pep Guardiola ha provato a strappare all’Inter nell’ultima sessione di mercato Romelu Lukaku. A riferirlo è il The Telegraph. L’allenatore del City avrebbe presentato un’offerta da ben 70 milioni di sterline (78 milioni di euro). La risposta dell’Inter è stato un no secco: Lukaku vale almeno €100M, una cifra che avrebbe addirittura spaventato anche lo sceicco Manṣūr. Da capire adesso se Guardiola tornerà alla carica per l’attaccante belga la prossima estate, la cose certa è che l’Inter non ha alcuna intenzione a cederlo per una cifra inferiore ai €100M.