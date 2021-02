Gli scout del Real Madrid considerano l’attaccante adatto al gioco dei Blancos. La situazione

Romelu Lukaku, da quando è arrivato in Italia, è diventato un giocatore fondamentale per i dettami tattici dell’Inter di Antonio Conte. I numeri ne sono una forte dimostrazione: 54 reti in 78 presenze totali. Il futuro del club e del suo allenatore, però, sono una grande incognita. L’impressione è che tutto dipenderà dalla vittoria dello scudetto e dagli accordi che la famiglia Zhang prenderà in queste settimane per la cessione del club.

Secondo quanto riferito da todofichajes, nelle relazioni degli scuot del Real Madrid c’è finito proprio Romelu Lukaku. Il grande sogno dei Blancos è Kylian Mbappè ma i dirigenti spagnoli sono alla ricerca di un vero numero nove. La partenza di Benzema la prossima estate spingerà il Real a fare delle valutazioni. L’Inter ascolterà le varie offerte ma tutto dipenderà da ciò che accadrà nei prossimi mesi sia a livello societario e sia a livello di campo.