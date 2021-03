Calciomercato Inter, si prova a chiudere per Mandi del Betis

Il club nerazzurro spera di chiudere nelle prossime settimane per il difensore francese del Betis. Non c’è solo l’Inter e l’algerino è in scadenza di contratto

L’Inter dopo il rinvio della gara contro il Sassuolo tornerà nuovamente in campo il 3 aprile. Gli uomini di Antonio Conte saranno di scena al Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic viene dalla vittoria in rimonta in casa del Crotone ed è reduce da due vittorie consecutive. In questi quindici giorni, salvo comunicazioni dagli organi competenti in materia di Covid, Conte potrebbe avere anche i nazionali che sono stati convocati per il mondo. Al momento la situazione non è ancora del tutto chiara. Nel frattempo in casa nerazzurra si ragiona sul futuro. A fine mese ci dovrebbero essere delle novità relative anche alla società; il momento al momento sta bloccando anche il mercato ma i dirigenti non sono fermi. Dalla Spagna, giungono voci di una possibile chiusura della trattativa per un difensore del Betis.

Calciomercato Inter, giorni decisivi per Mandi del Betis

Come riferito da todofichajes, i nerazzurri sono in pole per il centrale algerino Aïssa Mandi. Il classe 1991 è in scadenza di contratto ma il Betis sta facendo di tutto per prolungare il rapporto con il calciatore. Anche Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, lo ha dichiarato pubblicamente ma è chiaro che se arrivasse un’offerta da parte dell’Inter il difensore potrebbe tentennare. Sul calciatore c’è da registrare anche l’interesse da parte del Liverpool e del Valencia. Per il portale spagnolo l’intenzione dei nerazzurri è quella di chiudere la trattativa nel mese di aprile così da non permettere al Betis di convincere il giocare a proseguire il suo percorso nella Liga. Per l’Inter si tratterebbe di un rinforzo importante e di esperienza, oltre che rinforzerebbe un reparto fondamentale nel 3-5-2 di Conte. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di proporre un contratto di tre stagioni e offrire il doppio dello stipendio che percepisce a Siviglia.