Inter attiva sul mercato, si lavora per assicurarsi Marcos Paulo della Fluminense.

Marcos Paulo, classe 2001, obiettivo dell’Inter di Marotta. Il giovane attaccante andrà in scadenza a giugno, i nerazzurri lavorano sodo per bloccare l’attaccante anticipando la concorrenza. Come conferma Sky, ore calde tra il club nerazzurro e il Fluminense, il club milanese punta a bloccare subito il calciatore per poi portarlo a Milano la prossima estate o girarlo in prestito investendo sul futuro.