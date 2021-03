L'Inter nonostante abbia una delle migliori rose in circolazione, punta un vecchio obiettivo della scorsa stagione per restare competitiva e perfezionarsi in vista della prossima stagione.

La prossima sessione di calciomercato per l’Inter sarà particolarmente accesa, in modo particolare se i nerazzurri dovessero classificarsi campioni d’Italia. Il gruppo di Antonio Conte in tal caso vorrà proteggere con le unghie il titolo conquistato e così la dirigenza si butterà a capofitto sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa.

I primi rinforzi arriveranno per il fronte offensivo e secondo quanto raccolto dai siti spagnoli, nel mirino di Beppe Marotta c’è ancora l’attaccante del Napoli: Dries Mertens. Il suo valore si è notevolmente abbassato rispetto alla scorsa stagione, ma secondo quanto riportano i tabloid spagnoli l’Inter ci starebbe seriamente facendo un pensierino.

Calciomercato Inter, Marotta tenta il colpo in Serie A: un big nel mirino

Dries Mertens nel corso della sua esperienza al Napoli è riuscito a lasciare il segno divenendo il bomber più prolifico della storia azzurra. Nonostante ciò, come accaduto in passato con Hamsik, il club partenopeo avrebbe deciso di metterlo in vendita.

Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro ed è per questo motivo che l’affare non avrebbe motivo per saltare. Ma una volta iniziata la trattativa l’Inter potrebbe aggiudicarsi il belga per una somma che si aggira intorno ai 7-10 milioni di euro.