Inter, due colpi di Marotta nel mercato di gennaio

Inter a caccia della seconda stella, scudetto obiettivo stagionale per arrivare a 20 scudetti. Per ottenere il successo Marotta promette possibili colpi di mercato, a gennaio due nuovi innesti per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. Sul taccuino Jovic e Nandez, il centravanti delle merengues rappresenta l’usato sicuro, giocatore di esperienza in grado di regalare alternativa di qualità in attacco. Per quanto riguarda Nandez, giocatore già seguito in estate, innesto che garantirebbe ulteriori alternative in mediana e un giocatore duttile in grado di regalare alternative tattiche al tecnico nerazzurro.