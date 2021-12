Calciomercato Inter, Marotta sorprende tutti: il ritorno è a un passo

Della serie a volte ritornano. Si perché l’Inter ha bisogno di nuovi rinforzi provenienti dal mercato e questa volta la dirigenza nerazzurra potrebbe guardare in Spagna. La rosa di Inzaghi ha bisogno di un quarto attaccante e di un vice Brozovic, con Marotta che sta lavorando per accontentare il prima possibile l’ex tecnico della Lazio.

Visti i problemi del Barcellona di Xavi come lo stop di Aguero e molte cessioni che saranno fatte a gennaio come Umtiti, Semedo e Coutinho, che dopo l’ultima esperienza in prestito ora potrebbe tornare in Italia. Il giocatore, che non interessa a Xavi è da tempo sul mercato con la dirigenza blaugrana che valuta il giocatore 20 milioni di euro, cifra che l’Inter vorrebbe investire per sostituire Sanchez e Satriano.