Non solo Derby sul campo: Inter e Milan si sfidano per un classe 2001

Si profila un derby di mercato nelle prossime settimane, l’obiettivo è Odilon Kossounou

Domenica pomeriggio l’Inter e il Milan si affronteranno in un delicato ed importante Derby scudetto. I nerazzurri hanno messo la freccia sui rossoneri nel corso dell’ultima giornata e nello scontro diretto vogliono allungare sui cugini. Entrambe le società, seppur in maniera differente, stanno pensando al futuro e pianificano il prossimo mercato. Nella lista dei dirigenti dei rispettivi club c’è un nome comune che potrebbe dar vita ad un’interessante duello di mercato e che permetterebbe di assicurarsi uno dei classe 2001 più promettenti d’Europa.

Obiettivo Kossounou del Brugge

Come riferito da calciomercato.com, Odilon Kossounou è finito nel mirino delle due milanesi. Il classe 2001 è un centrocampista del Club Brugge, squadra che sta dominando la Jupiler Pro League. L’ivoriano è uno degli elementi cardini dello scacchiere di Philippe Clement e in questa stagione è cresciuto in maniera esponenziale. Nato calcisticamente nell’ASEC Mimosas, nel 2019 si trasferisce nel Hammarby IF. Qui ci resta poco visto che il Brugge dopo pochi mesi lo acquista per circa 3 milioni di euro. Adesso il suo valore economico è cresciuto notevolmente e Inter e Milan sognano il colpo Kossounou.