Calciomercato, Inter, Milan o Juve? Tonali ha deciso dove giocherà

Calciomercato, la scelta di Tonali

Tonali al centro di voci di mercato, ma il giocatore del Brescia ha già deciso. Come riporta mediaset il centrocampista delle rondinelle si è accordato con l’Inter, Marotta ha l’ok dell’agente del calciatore Bozzo. Milan e Juve non spaventano, l’affare in casa Inter è considerato concluso. Il calciatore dovrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio, formula simile a quella che lo scorso anno ha portato in nerazzurro Barella dal Cagliari.