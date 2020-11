Inter, non solo Milik: si pensa ad un altro giocatore del Napoli

L’Inter è alla ricerca di un vice-Lukaku e Milik che sembra essere il primo obiettivo. Dal Napoli però potrebbe anche arrivare un difensore

Secondo TuttoSport, Arkadiusz Milik sarà molto più di un vice-Lukaku qualora il polacco arrivasse già a gennaio. Il classe ’94 potrebbe addirittura essere il sostituto di Lautaro Martinez nel caso di partenza dell’argentino in estate. Il quotidiano torinese ha ribadito anche il bisogno di Milik di trovare una sistemazione immediata per non farsi sfuggire la convocazione al prossimo europeo. L’Inter ha davanti un ostacolo molto grande: Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli in estate chiedeva €25M, il prezzo sarà inferiore ma non è intenzionato a fare sconti. I dirigenti nerazzurri non vogliono andare oltre i €20M e per questo motivo che si sta pensando alle cessioni di Vecino, Eriksen e quella di Nainggolan.

Dal Napoli potrebbe arrivare anche il difensore Nikola Maksimovic. Il serbo è scadenza, Gennaro Gattuso spinge per il rinnovo ma al momento c’è distanza tra le parti. Fali Ramadani, agente di Maksimovic, chiede un ingaggio di €2,5M difronte ai €1,2M che percepisce attualmente. Gli ottimi rapporti dell’Inter con l’agente dell’ex difensore del Torino potrebbero favorire il trasferimento a Milano. L’ipotesi a costo zero intriga i dirigenti nerazzurri e il serbo sarebbe anche perfetto nella difesa a 3 di Antonio Conte.