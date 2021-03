Calciomercato Inter, occasione a zero per la difesa

In casa Inter si pensa al futuro e si ragiona sul reparto arretrato. In molti possono salutare, Mustafi è un nome che piace

In attesa di avere notizie ufficiale sul fronte societario, i dirigenti nerazzurri pensano al prossimo mercato estivo. La possibile vittoria dello Scudetto alzerà ulteriormente l’asticella e per questo motivo che si punta a costruire una rosa di qualità. La difesa è il reparto che sta facendo fare grandi fortune ad Antonio Conte; il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni è diventato intoccabile ma si ha l’esigenza di trovare sostituti all’altezza. Come riferito da Calciomercato.com a fine stagione in tre lasceranno Milano: Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Ashley Young. Tre giocatori in scadenza di contratto e che con molta probabilità non rinnoveranno. Con una situazione del genere l’Inter dovrà per forza intervenire sul mercato per rinfoltire un reparto molto importante nel sistema di gioco di Conte.

Calciomercato Inter, Mustafi a parametro zero: la situazione

Nella lista di Marotta e Ausilio ci sono già alcuni nomi molto caldi. Il primo è quello di Nikola Maksimovic, centrale del Napoli che piace da tempo ai dirigenti nerazzurri. Il serbo ha un contratto che scade a giugno 2021 e potrebbe essere un importante occasione di mercato considerando anche che conosce bene il meccanismo della difesa a tre. L’altro nome è quello di Aïssa Mandi del Betis, centrale algerino anche lui in scadenza. Gli spagnoli stanno spingendo per il rinnovo ma il calciatore vorrebbe fare un’esperienza diversa e con un club di primissima fascia.

C’è un altro nome che stuzzica i dirigenti interisti ed è quello dell’ex Sampdoria, Shkodran Mustafi. A riferirlo è TuttoSport. Il tedesco è un calciatore di proprietà dell’Arsenal ma a febbraio è passato allo Schalke 04. Il trasferimento in Bundesliga si è sviluppato soprattutto per permettere al calciatore di ritrovare minutaggio e costanza che aveva perso a Londra. Mustafi gradisce il ritorno in Serie A e l’Inter ha anche l’occasione di prenderlo a parametro zero considerando che si libererà dai Gunners al termine della stagione. L’Inter tenterà in tutti i modi di rinforzare la rosa con un colpo a costo zero.