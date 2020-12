Inter, Nainggolan verso il ritorno a Cagliari: Nandez in nerazzurro?

Il belga è ad un passo dal ritorno in Sardegna. L’Inter segue Nandez

Radja Nainggolan doveva tornare al Cagliari già in estate ma poi l’affare saltò anche per via delle richieste economiche dell’Inter. Il futuro del belga in maglia nerazzurra ormai sembra essere segnato; il centrocampista ha visto pochissimo il campo e la sua partenza è inevitabile. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, a gennaio Nainggolan potrebbe concretamente tornare in Sardegna. Il belga è ormai un esubero e quindi la dirigenza nerazzurra dovrà obbligatoriamente abbassare le pretese.

Una buona notizia per il Cagliari che ha già un accordo con il giocatore ormai da tempo. L’Inter, però, potrebbe studiare una trattativa differente. Piace molto il centrocampista rossoblù Nahitan Nandez che è nel mirino anche delle Roma. Giulini non vuole cedere il classe 1995 a gennaio e per portarlo via dal Cagliari l’Inter dovrà scollegarlo dal discorso Nainggolan.